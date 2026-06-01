Os MEIs que não tiveram movimentação financeira também precisam entregar a declaração - Divulgação

Os MEIs que não tiveram movimentação financeira também precisam entregar a declaraçãoDivulgação

Publicado 01/06/2026 11:48





O preenchimento deve ser feito anualmente por meio do



Para regularizar a situação, o microempreendedor deve acessar a área destinada ao faturamento anual, informar o número do registro, escolher o ano-base da declaração, preencher o valor bruto obtido no período e apontar se houve contratação de funcionário.



Na sequência, o sistema gera automaticamente o recibo de entrega e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) referente ao atraso. O boleto deve ser quitado dentro do limite indicado para evitar a incidência de juros adicionais. Rio - Os microempreendedores individuais (MEIs) que perderam o prazo para enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (Dasn-Simei), no último domingo (31) , ainda podem regularizar sua situação. A entrega continua disponível no site oficial do governo, mas o contribuinte pagará multa.O preenchimento deve ser feito anualmente por meio do Portal do Empreendedor e é obrigatório para todos os integrantes da categoria. Quem não entregou o documento na data limite fica sujeito a uma taxa de 2% ao mês sobre o valor dos tributos devidos. O teto da cobrança é de 20%, com valor mínimo estipulado em R$ 50.Para regularizar a situação, o microempreendedor deve acessar a área destinada ao faturamento anual, informar o número do registro, escolher o ano-base da declaração, preencher o valor bruto obtido no período e apontar se houve contratação de funcionário.Na sequência, o sistema gera automaticamente o recibo de entrega e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) referente ao atraso. O boleto deve ser quitado dentro do limite indicado para evitar a incidência de juros adicionais.

Os MEIs que não realizaram movimentações financeiras também precisam entregar essa declaração. Nesse caso, os campos orçamentários devem ser escritos com o valor zerado.

A falta do documento pode provocar o cancelamento do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) caso a pendência não seja resolvida. O trabalhador também corre o risco de perder direitos previdenciários e a autorização para emitir notas fiscais.