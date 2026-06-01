Leilão do Itaú oferece sete imóveis comerciais no Centro do Rio - Freepik

Leilão do Itaú oferece sete imóveis comerciais no Centro do RioFreepik

Publicado 01/06/2026 11:44

Rio - O Itaú Unibanco realiza um novo leilão de imóveis comerciais com sete oportunidades disponíveis para investidores e empresas em busca de espaços corporativos e comerciais no Rio de Janeiro. Os lances já podem ser realizados de forma on-line, com encerramento para habilitação marcada para esta terça-feira, 2, às 11h. O portfólio reúne imóveis em regiões estratégicas, com condições de pagamento que incluem parcelamento em até 78 vezes.

Um dos destaques do leilão é um prédio comercial localizado na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua do Carmo, composto por loja, sobreloja e subsolo do Edifício Ceciliano de Andrade. O imóvel possui área de terreno de 783 m² e aproximadamente 1.297 m² de área construída, conforme IPTU, além de fração ideal de 52,40% do edifício. A venda será formalizada por escritura pública e o lance inicial é de R$ 6.813.111.

Já o imóvel de menor valor disponível no leilão é uma sala comercial localizada na Avenida Almirante Barroso. A unidade possui 107 m² de área privativa e lance mínimo de R$ 468 mil. A venda será formalizada por escritura pública, e os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo banco até a data do leilão.