Nas cidades em que não for ponto facultativo, as agências bancárias funcionarão normalmente na sexta-feira - Arquivo/Agência Brasil

Nas cidades em que não for ponto facultativo, as agências bancárias funcionarão normalmente na sexta-feiraArquivo/Agência Brasil

Publicado 01/06/2026 10:59

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, 4, dedicado ao Corpus Christi. As compensações não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.





Na sexta-feira, 5, o atendimento ao público segue normalmente nas localidades onde não há feriado estadual ou municipal ou há ponto facultativo.

Boletos de cobrança e contas de consumo — água, energia, telefone, entre outros — com vencimento na quinta-feira poderão ser pagos, sem acréscimo, na sexta-feira, nas localidades onde não há feriado ou ponto facultativo. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.



Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.



“A suspensão do atendimento presencial não impede o acesso dos clientes aos serviços bancários, que seguem disponíveis com segurança por meio dos canais digitais e das áreas de autoatendimento oferecidas pelas instituições”, afirma o diretor adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle.



Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).