Redução equivale a uma diminuição de R$ 0,93 por litro em relação ao preço do QAV do mês anteriorPetrobras/Divulgação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
No acumulado do ano, o combustível soma alta de 54,5%
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