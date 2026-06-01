Redução equivale a uma diminuição de R$ 0,93 por litro em relação ao preço do QAV do mês anterior - Petrobras/Divulgação

Redução equivale a uma diminuição de R$ 0,93 por litro em relação ao preço do QAV do mês anteriorPetrobras/Divulgação

Publicado 01/06/2026 10:34

Rio - A Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação (QAV) em 14,2% a partir desta segunda-feira, 1º, o que corresponde a uma diminuição de R$ 0,93 por litro em relação ao preço do mês anterior, informou a estatal. A empresa informou que o programa de parcelamento do foi estendido para o mês de junho.

"O reajuste anunciado reflete a atenuação do cenário de elevação das cotações internacionais do Querosene de Aviação, ocasionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio", informou a estatal em nota.

No acumulado do ano, porém, o combustível soma alta de 54,5%, equivalente a um acréscimo de R$ 1,98 por litro, na comparação com o preço vigente em dezembro de 2025. No acumulado desde dezembro de 2022, o QAV registra queda real de 5,8%, equivalente a uma redução real de R$ 0,34 por litro, considerando a inflação do período.

A precificação do QAV da Petrobras no mercado brasileiro segue uma fórmula paramétrica contratual que funciona como amortecedor de curto prazo, resultando em reajustes mais moderados que os observados no mercado internacional.

"Reconhecendo os desafios enfrentados pelas companhias aéreas neste período de volatilidade internacional, a Petrobras implementou um programa de parcelamento para os reajustes de preço do QAV. Iniciado em abril, o programa será mantido para o reajuste de junho, permitindo que as distribuidoras paguem um porcentual menor de reajuste no momento da compra e quitem o saldo em seis parcelas mensais", esclareceu a estatal.

A Petrobras informou ainda que os volumes de QAV solicitado pelas distribuidoras para o mês de junho estão confirmados, garantindo o abastecimento nos polos de atendimento.