Preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 por litro para R$ 3,30 por litroHugo Carvalho / Google Maps
Petrobras informa que adotará desconto no preço de venda do diesel de R$ 0,3515/litro
Medida ocorre devido a subvenção econômica instituída pelo governo federal
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