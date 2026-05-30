Medida busca reduzir custos do querosene de aviação para proteger a cadeia de combustíveis e o transporte aéreoDivulgação
Governo prorroga até 31 de julho redução de PIS/Cofins sobre querosene de aviação
Decisão foi implementada para mitigar impactos da alta internacional do petróleo
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Receita restituiu R$ 16 bi antes do fim do prazo de entrega do DIRPF, diz Durigan
Valor foi destinado a cerca de 9 milhões da contribuintes
Acordo Mercosul-Canadá avança em décima rodada de negociações
Expectativa é conclusão até o final de junho
Prazo para declaração anual do MEI termina neste domingo
Documento pode ser enviado pelo aplicativo ou Portal do Empreendedor
Pressão do petróleo em bens industriais esvazia influência desinflacionária sobre IPCA
Em abril, o grupo dos itens avançou a 0,61% – quase o dobro da taxa observada no mês anterior
Rio de Janeiro vai sediar festival de economia solidária
Evento acontecerá no Píer Mauá, entre os dias 10 e 14 de junho
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