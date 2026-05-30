Festival vai trazer experiências de economia solidária - Ricardo Filho/Divulgação

Festival vai trazer experiências de economia solidáriaRicardo Filho/Divulgação

Publicado 30/05/2026 05:00

Rio - Com a participação de mais de 50 organizações, o Brasil dá as boas-vindas ao primeiro Festival Nacional de Economia Popular e Solidária, trazendo o Rio de Janeiro como cidade-sede da primeira edição, entre os dias 10 e 14 de junho. Milhares de brasileiros e turistas do mundo todo são aguardados no Píer Mauá. Haverá oficinas, debates e apresentação de oportunidades de negócios.



O festival articula parceiros do governo federal, prefeituras, bancos comunitários, redes do movimento da Economia Solidária, universidades e organismos profissionais. Um dos eventos programados é o seminário nacional Economia Popular e Solidária no Centro do Desenvolvimento do País, entre os dias 11 e 13.

O público poderá ainda participar de diversos painéis, como “Economia Solidária como projeto de desenvolvimento para o Brasil”, no dia 11; “O papel do Estado na Economia Solidária”, no dia 12; além da “Educação e Economia Solidária”, no dia 13. Todos eles acontecem das 9h às 12h.



No encerramento do festival haverá a apresentação oficial da "Carta do Rio para a Economia Solidária do País". O documento reúne governanças, associações e comunidades em torno de um pacto que consolida as diretrizes e os compromissos estratégicos para o fortalecimento do setor em âmbito nacional.

