A Receita Federal recebeu 43,1 milhões de documentos desde o início da entregaMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Prazo do IR termina com quase 1 milhão de declarações atrasadas
O contribuinte que deixar a entrega para depois pagará multa
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