Motoristas encontraram valores mais baixos na hora de encher o tanque durante o mês maio Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Abastecimento fica mais barato em maio com queda nos postos de todo o país, aponta pesquisa
Etanol liderou a redução de preço registrada em 19 estados
Abastecimento fica mais barato em maio com queda nos postos de todo o país, aponta pesquisa
Etanol liderou a redução de preço registrada em 19 estados
Mês de junho continuará com bandeira tarifária amarela, define Aneel
Consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh
Dólar avança 1,82% em maio com ruído politico e alta de juros globais
Moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,04
Sancionada lei que garante reserva de vagas para mulheres em programas de estágio e trainee
Norma publicada no Diário Oficial do Estado estabelece medidas para ampliar a participação feminina nas empresas
Brasil deve voltar a ser 10ª maior economia após resultado do PIB
Consultoria Austin Ratings compilou projeções do FMI para 45 países
Parceria vai oferecer até 400 bolsas de graduação para mulheres
Iniciativa contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência