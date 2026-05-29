Motoristas encontraram valores mais baixos na hora de encher o tanque durante o mês maio - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Motoristas encontraram valores mais baixos na hora de encher o tanque durante o mês maio Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/05/2026 18:33

Os preços dos combustíveis caíram em maio no Brasil, consolidando um movimento de acomodação do mercado após as altas fortes dos meses anteriores. O recuo foi liderado pelo etanol, que registrou redução de preços em 19 Estados e teve queda média nacional de 5,31% na comparação com abril, informa a ValeCard.

A gasolina caiu 0,77% em relação a abril, para preço médio de R$ 6,857 em maio, enquanto o diesel S-10 recuou 0,41%, para um preço médio de R$ 7,303 o litro.

A retração do biocombustível foi puxada principalmente pelo comportamento do mercado no Centro-Sul, principal região produtora do País, onde a maior oferta costuma pressionar os preços nas bombas. O desempenho do etanol deu o tom do mês e ajudou a reforçar a percepção de alívio no custo do abastecimento. As maiores quedas foram observadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A gasolina também ficou mais barata na maior parte do território nacional, com queda registrada em 20 Estados. O movimento foi mais intenso nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto algumas altas pontuais mantiveram pressão em parte do Centro-Oeste e Norte.

Já o diesel S-10 registrou queda leve, de 0,41%, em um cenário ainda marcado por pressões regionais. Enquanto Sul, Sudeste e Centro-Oeste registraram retração generalizada nos preços, Estados do Norte e Nordeste ainda apresentaram altas expressivas no período, onde o comportamento segue mais resistente.

"O quadro geral de maio, portanto, foi de recuo disseminado, ainda que em intensidades diferentes entre os combustíveis. A trajetória reforça a leitura de que o mercado entrou em fase de ajuste, mas com sinais de que parte das pressões pode persistir de forma localizada, sobretudo no caso do diesel", disse em nota a ValeCard.