Estimativa dos lojistas é de alta de 2,5% nas vendas para o Dia dos Namorados - Érica Martin/Agência O Dia

Estimativa dos lojistas é de alta de 2,5% nas vendas para o Dia dos NamoradosÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/06/2026 13:50

Os comerciantes da cidade do Rio de Janeiro estão otimistas com o Dia dos Namorados, uma das datas comemorativas mais importantes para o setor. A estimativa é de alta de até 2,5% nas vendas em relação ao ano passado.

É o que revela pesquisa elaborada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), junto a 250 comerciantes entre os dias 20 e 26 de maio.



De acordo com o levantamento, os lojistas acreditam que os presentes mais procurados deverão ser artigos de uso pessoal, como roupas de frio e esportivas, calçados, como tênis e sandálias, bolsas, lingerie, perfumes, joias, bijuterias, carteiras e flores.

As expectativas de vendas são de crescimento em todas as regiões da cidade: 2,5% no Centro e zonas Norte e Oeste; e 2% a mais nas lojas das zonas Sul e Sudoeste.



A pesquisa também mostra que o preço médio dos presentes por pessoa deverá ficar na faixa entre R$ 150 e R$ 200, um pouco acima do ano passado por causa da inflação. Para os comerciantes ouvidos, os meios de pagamento mais usados deverão ser o cartão de débito e o Pix (63%), depois o cartão de crédito (27%), seguido por dinheiro em espécie e crediário (10%).



Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio, a ocasião inspira romance e enlace entre as pessoas. “É uma compra que subentende o desejo do cliente em surpreender seu par. Assim, o comerciante pode criar estratégias específicas para oferecer ao consumidor uma boa experiência de compra; e ainda procurar fidelizar esses clientes", diz Aldo.



"Para driblar a atual conjuntura, de maior restrição financeira, o comerciante deve apostar em bom atendimento e no ambiente físico da loja para que a experiência do cliente seja marcante; oferecer kits e combos de produtos; facilitar pagamentos e dar descontos. E também utilizar as redes sociais para ampliar a visibilidade do negócio. São detalhes importantes que fazem a diferença", conclui o presidente do CDLRio e SindilojasRio.