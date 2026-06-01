Ministério de Minas e Energia (MME) publicou diretrizes nesta segunda-feiraDivulgação
MME: portaria prevê em novembro três leilões para compra de energia de usinas já construídas
Certames vão atender à demanda das distribuidoras entre 2027 e 2030
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Instituições financeiras terão de comunicar clientes sobre proteção do FGC
Conselho Monetário Nacional endureceu as condições de uso do do Fundo Garantidor de Créditos
Varejo carioca projeta aumento das vendas para o Dia dos Namorados
Pesquisa mostra que o preço médio dos presentes por pessoa deverá ficar na faixa entre R$ 150 e R$ 200
Inadimplência rural fecha 2025 no maior patamar da série trimestral, aponta Serasa
Levantamento considera dívidas de pessoas físicas vencidas há mais de 180 dias, contraídas em operações relacionadas ao financiamento e às atividades do agronegócio
Copa deve movimentar no varejo brasileiro R$ 4,32 bi, diz CNC
Hipermercados e supermercados vão concentrar quase 70% das vendas, totalizando R$ 3,97 bilhões
Órgão assume cobrança de débitos do FGTS inscritos na dívida ativa da União
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