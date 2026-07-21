Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28)Joédson Alves/Agência Brasil
FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros
Não será necessário fazer nenhuma solicitação para receber o crédito
FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros
Não será necessário fazer nenhuma solicitação para receber o crédito
Acordo regulamenta trabalho no comércio em feriados; veja o que muda
Mesmo com negociações coletivas, setores essenciais são liberados
Universidade promove evento gratuito sobre mercado de trabalho
Inscrições podem ser feitas pela internet
Rede de supermercados abre 30 vagas de emprego em Macaé
Ação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 22 de julho, com atendimento em dois horários: às 9h e às 13h
Beneficiários com NIS de final 2 recebem Bolsa Família de julho
Valor médio neste mês está em R$ 679,19
Rio começa semana com mais de 6 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs