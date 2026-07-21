Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28) - Joédson Alves/Agência Brasil

Proposta será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28)Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 21/07/2026 20:41

Trabalhadores com saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no fim de 2025 devem receber, até 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado. A proposta, que será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira (28), prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões entre cerca de 138,2 milhões de cotistas.

Não será necessário fazer nenhuma solicitação para receber o crédito. O pagamento contemplará trabalhadores que possuíam saldo em contas ativas ou inativas em 31 de dezembro de 2025.

O valor vai variar conforme o montante existente em cada conta naquela data, o que significa que não haverá um valor fixo para todos os beneficiários. A distribuição prevista corresponde a 89% do lucro registrado pelo FGTS em 2025, estimado em cerca de R$ 14,6 bilhões.