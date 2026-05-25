Novo Desenrola permite utilizar até R$ 1 mil para abater dívidas em atraso - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Novo Desenrola permite utilizar até R$ 1 mil para abater dívidas em atrasoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 17:51





A modalidade permite utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil, o que for maior, para abater dívidas bancárias em atraso. O dinheiro não cai na conta do trabalhador: a Caixa Econômica Federal faz a transferência diretamente para a instituição financeira credora.



Quem pode participar do Desenrola 2.0 Os trabalhadores já podem autorizar o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para renegociar dívidas pelo programa Desenrola 2.0 . A consulta dos valores foi liberada nesta segunda-feira, 25, e a expectativa do governo é movimentar até R$ 8,2 bilhões em renegociações.A modalidade permite utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS ou R$ 1 mil, o que for maior, para abater dívidas bancárias em atraso. O dinheiro não cai na conta do trabalhador: a Caixa Econômica Federal faz a transferência diretamente para a instituição financeira credora.

O programa é destinado a trabalhadores com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente em R$ 8.105. Podem ser renegociadas dívidas bancárias contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 91 dias e dois anos. Entram na lista:



- Cartão de crédito

- Cheque especial

- Crédito pessoal (CDC)

Segundo o governo federal, o programa oferece:



- Desconto de até 90% sobre a dívida

- Juros limitados a 1,99% ao mês

- Parcelamento em até 48 vezes

- Prazo de até 35 dias para começar a pagar

- Quanto do FGTS pode ser usado

O trabalhador poderá utilizar:



- Até 20% do saldo disponível no FGTS; ou

- Até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor.

Na prática, quem possui R$ 3 mil no fundo, por exemplo, teria 20%, equivalentes a R$ 600. Nesse caso, poderá usar R$ 1 mil por causa da regra do valor mínimo.



Contas ativas e inativas poderão ser utilizadas, com prioridade para as contas inativas.



Como autorizar o uso do FGTS

A autorização é feita diretamente pelo aplicativo oficial do FGTS. Veja o passo a passo:



- Acesse o aplicativo FGTS

- Faça login com CPF e senha Gov.br

- Clique em “Novo Desenrola Brasil”

- Selecione “Continuar”

- Vá em “Autorizar instituição"

- Leia as informações sobre consulta do saldo

- Clique novamente em “Continuar”

- Finalize em “Entendi”.

Após a autorização, os bancos poderão consultar o saldo disponível por até 90 dias.



Como funciona a renegociação

Depois da autorização no aplicativo, o trabalhador deve procurar o banco tem a dívida e pedir adesão ao programa. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 10 mil agências dos Correios também poderão receber pedidos de adesão.



Após a negociação:



- O banco terá até 30 dias para formalizar o contrato;

- As informações serão registradas na Caixa

- A Caixa fará o pagamento diretamente à instituição financeira.

- O que muda para quem usa saque-aniversário

- Quem aderir ao Desenrola com uso do FGTS terá suspensão temporária do saque-aniversário e da contratação de novas antecipações vinculadas ao fundo.



O bloqueio permanecerá até que o saldo utilizado seja recomposto.



Exemplo: se o trabalhador tinha R$ 10 mil no FGTS e usar R$ 1 mil na renegociação, o saque-aniversário só volta a ficar disponível quando o saldo retornar aos R$ 10 mil.



Valores já comprometidos em contratos antigos de antecipação continuarão bloqueados conforme as regras originais.



Governo prevê 'fila' no uso do fundo

O governo definiu um teto de R$ 8,2 bilhões para uso do FGTS no Desenrola 2.0. Segundo o Ministério da Fazenda, o limite foi criado para preservar o equilíbrio financeiro do fundo.



Na prática, os pedidos serão processados por ordem cronológica. Se o teto for atingido, novos pedidos poderão deixar de ser atendidos. Mais de 10 milhões receberão desbloqueio do FGTS



Além do Desenrola, o governo inicia nesta terça-feira, 26, a liberação de recursos para 10,5 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.



O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões, com depósito automático nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.



Segundo o Ministério do Trabalho, parte dos valores pode ter desaparecido temporariamente do saldo do aplicativo nos últimos dias por causa do processamento interno da operação.