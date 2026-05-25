Em abril, a produção fluminense de aço foi de 640 mil toneladas - CBFA/Divulgação

Em abril, a produção fluminense de aço foi de 640 mil toneladasCBFA/Divulgação

Publicado 25/05/2026 17:13

O Rio de Janeiro produziu, nos primeiros quatro meses do ano, 2,7 milhões de toneladas de aço bruto, volume equivalente a 25,9% do total produzido no país, consolidando o estado como um dos principais pólos siderúrgicos do país. Em abril, a produção fluminense foi de 640 mil toneladas, com participação de 23,9% da produção nacional. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

De acordo com o Instituto Aço Brasil, em abril a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, um crescimento de 1,1% frente ao apurado no mesmo mês de 2025. No acumulado de janeiro a abril de 2026, a produção do país foi de 10,7 milhões de toneladas, que representa uma queda de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.