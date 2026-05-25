Em abril, a produção fluminense de aço foi de 640 mil toneladasCBFA/Divulgação
Rio de Janeiro produz 2,7 milhões de toneladas de aço nos primeiros quatro meses do ano
Estado é responsável por 25,9% do total fabricado no país
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