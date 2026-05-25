Márcio Elias Rosa ressalta a importância da OMC para o multilateralismo no comércio internacionalJúlio César Silva/MDIC
Diálogo com a China é para rever cota da exportação de carne ano que vem, diz ministro
Márcio Elias Rosa também anunciou a retirada da suspensão de três frigoríficos brasileiros imposta pelo país asiático desde o ano passado
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