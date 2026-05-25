Sgurados devem ficar atentos ao número final do cartão para saber o dia exato do saque em dinheiro - INSS / Divulgação

Sgurados devem ficar atentos ao número final do cartão para saber o dia exato do saque em dinheiroINSS / Divulgação

Publicado 25/05/2026 12:47 | Atualizado 25/05/2026 12:50

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar nesta segunda-feira (25), a segunda parcela 13º salário para mais de 35 milhões de segurados em todo o país. O calendário de depósitos se estende até o dia 8 de junho e varia de acordo com o número final do cartão do benefício, sem contar o dígito que fica depois do traço.

Serão transferidos cerca de R$ 39 bilhões. Somando com o primeiro lote pago em abril, a medida decretada pelo governo federal representará um reforço de R$ 78 bilhões circulando na economia.



O abono anual é destinado a quem recebeu ao longo deste ano pagamentos de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade ou auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

Pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao décimo terceiro por lei.

O piso nacional do seguro social hoje está em R$ 1.621, valor recebido por mais de 66% dos segurados do órgão. Já o teto máximo pago pela Previdência Social está fixado em 8.475,55 reais.