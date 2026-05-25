Hoje o subsídio do diesel é de R$ 1,20 por litroReprodução
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Márcio Elias afirmou que o governo federal estuda estender a subvenção
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