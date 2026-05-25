Segundo Motta, projeto de lei prevê reajuste dos valores para micro e pequenas empresas e MEIsBruno Spada / Câmara dos Deputados
Motta diz que haverá discussão de lei para flexibilizar contratação de mais pessoas por MEIs
Presidente da Câmara concedeu entrevista coletiva após se reunir com Lula
Motta diz que haverá discussão de lei para flexibilizar contratação de mais pessoas por MEIs
Presidente da Câmara concedeu entrevista coletiva após se reunir com Lula
Guerra entre EUA e Irã pode exigir prorrogação de subsídio ao diesel, diz ministro
Márcio Elias afirmou que o governo federal estuda estender a subvenção
Manifesto da cachaça: setor faz críticas a imposto previsto na reforma tributária
Regra deve entrar em vigor em 2027, mas precisa ter alíquotas regulamentadas
Distrito Federal arrecada R$ 1 bi com securitização, mas fica sem resposta da União para salvar BRB
Capital tenta pressa para conseguir empréstimo de R$ 6,6 bilhões sem aval do Planalto
INSS começa a pagar segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas
Calendário de depósitos se estende até o dia 8 de junho
Governo lança 5ª rodada do Eco Invest Brasil
Iniciativa prevê seis novos fundos de inovação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.