IINSS informa que beneficiários pagos por agências descredenciadas não ficarão sem dinheiro e serão realocados - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

IINSS informa que beneficiários pagos por agências descredenciadas não ficarão sem dinheiro e serão realocadosRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 25/05/2026 16:28

Uma nova falha técnica encontrada no sistema de pagamentos de benefícios da Dataprev envolve 10 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão confirmou que 69 agências foram credenciadas indevidamente, o que permitiu a liberação temporária de pagamentos.

Em comunicado, o INSS afirma que a falha afetou os repasses referentes ao mês de maio, e que a liberação por meio dessas agências cadastradas erroneamente já foi interrompida. Sendo assim, os pagamentos serão oficialmente suspensos a partir desta segunda-feira, 25.

Apesar da mudança, o INSS garantiu à reportagem que não haverá nenhum tipo de prejuízo financeiro aos aposentados e pensionistas afetados.

Os segurados que receberam seus proventos por meio das agências que já estavam descredenciadas, todas da Crefisa, não ficarão sem o dinheiro e serão realocados automaticamente para outros bancos.

A Dataprev afirma que as agências descredenciadas só foram ativadas após o recebimento de informações repassadas pelo INSS, que, segundo a empresa, é o responsável pelas suspensões.

A Crefisa foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não se pronunciou, ficando o espaço aberto para o posicionamento.

O INSS determinou em 21 de agosto de 2025 a suspensão cautelar do contrato de prestação de serviços com a Crefisa, instituição que havia vencido 25 dos 26 lotes do leilão para o pagamento de benefícios previdenciários conforme o Pregão Eletrônico de 2024

A medida preventiva foi motivada por uma série de denúncias e irregularidades identificadas na execução do serviço, que incluem práticas de venda casada, coação de aposentados para a abertura de contas correntes, portabilidades não autorizadas e estrutura de atendimento inadequada nas agências, com registro de filas extensas e falta de caixas eletrônicos.