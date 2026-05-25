IINSS informa que beneficiários pagos por agências descredenciadas não ficarão sem dinheiro e serão realocadosRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Pagamentos do INSS são suspensos para 10 mil pessoas por falha em credenciamento de agências
Instituto garantiu que não haverá nenhum tipo de prejuízo financeiro aos aposentados e pensionistas afetados
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