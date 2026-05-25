Trabalhador pode consultar o valor do saque-aniversário pelo aplicativo FGTS - Foto: Reprodução

Trabalhador pode consultar o valor do saque-aniversário pelo aplicativo FGTSFoto: Reprodução

Publicado 25/05/2026 15:53

A Caixa antecipou para a partir desta segunda-feira, 25,, o pagamento da terceira etapa de valores desbloqueados do Saque-Aniversário do FGTS, conforme previsto na Medida Provisória do governo federal. Os créditos serão realizados automaticamente nas contas bancárias cadastradas no aplicativo FGTS para os trabalhadores elegíveis, que optaram pela modalidade e tiveram contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

Trabalhadores que ainda não possuem conta cadastrada poderão realizar o saque nos canais físicos de atendimento, como agências, lotéricas e terminais de autoatendimento, até 1º de junho. A consulta para saber se tem crédito a receber e o valor disponível pode ser feita diretamente no aplicativo FGTS, nas opções “Resumo do Seu FGTS - Extrato Detalhado” e “Informações Úteis”.

Serão pagos R$ 8,5 bilhões para cerca de 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. O crédito ocorre após a incorporação da rentabilidade mensal do FGTS (juros e atualização monetária), garantindo maior valor disponibilizado.

Vale destacar que os trabalhadores nascidos em junho, optantes pelo Saque-Aniversário, receberão os valores previstos na Medida Provisória a partir de do dia 1º, após pagamento da parcela do Saque-Aniversário ou repasse às instituições financeiras previsto para o mês, conforme calendário regular.

