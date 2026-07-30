Produto afetado tem lote D881474 e número de série 302199651396Divulgação
Anvisa determina apreensão de lote falsificado de Mounjaro
Resolução foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União
Lula diz que não usará o cargo para proteger Lulinha
Filho do presidente é investigado pro tráfico de influência
Brasil vai na contramão e casos de Aids avançam 20%
Resto do mundo teve queda de 43% no número de infeções desde 2010
TCU vê irregularidades em 82% das emendas Pix
Principais falhas estão na transparência e na rastreabilidade dos recursos
STJ rejeita pedido de adiamento e mantém julgamento de Marco Buzzi
Ministro é investigado por supostos episódios de importunação e assédio sexual
O que se sabe sobre menino autista achado morto em biodigestor
Criança ficou desaparecida por mais de 48 horas
Tereza Cristina diz a aliados que aceitou ser vice de Flávio Bolsonaro
Definição depende do aval do Progressistas, partido da senadora