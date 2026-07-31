Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.039 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será realizado neste domingo (2).
- 41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 64.733,96 cada; - 2.549 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.716,31 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (1º), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
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