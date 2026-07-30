Tereza Cristina teria dito a Flávio Bolsonaro que será uma 'vice chata' - Marcos Corrêa/PR

Tereza Cristina teria dito a Flávio Bolsonaro que será uma 'vice chata'Marcos Corrêa/PR

Publicado 30/07/2026 18:57 | Atualizado 30/07/2026 19:50





A federação União Progressista tinha indicado neutralidade na eleição presidencial, o que poderia fragilizar a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A campanha de Flávio busca uma mulher para a vice, como parte do esforço para atrair o eleitorado feminino.



Em abril, Flávio chegou a afirmar que Tereza Cristina era "o sonho de consumo de todo mundo", ao ser questionado sobre quem seria o vice na sua chapa. A ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, contudo, resistia à ideia e indicava que sua intenção era concorrer à presidência do Senado. O mandato dela vai até 2031.



No último dia 21, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o acordo com a parlamentar do PP não havia avançado. "Não [houve acordo], ela me disse hoje que é candidata à presidência do Senado, que ela vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela", disse ele, em entrevista à CNN Brasil, após se reunir com a senadora.



De acordo com as pessoas próximas à senadora, Tereza Cristina e Flávio se reuniram no início da semana. Ainda há dúvida se o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), aceitará selar um acordo oficial com o PL.



Há alguns meses, Ciro via a aliança como provável, mas as negociações esfriaram por atritos nas disputas estaduais e pelas revelações das relações entre Flávio, Ciro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele chegou a sinalizar que a legenda não faria uma composição com o senador para o Planalto.



Tereza Cristina é citada há meses como uma das principais cotadas para vice de Flávio, por agregar votos com o eleitorado feminino, o agronegócio e o setor produtivo. Durante as negociações, Flávio passou a chamar Tereza de "Vozinha", como forma de criar uma proximidade com a senadora.



Tereza Cristina afirmou a Flávio Bolsonaro que será 'vice chata' A senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou a aliados nesta quinta-feira, 30, que aceitou ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República , de acordo com pessoas próximas à parlamentar ouvidas pela reportagem. A definição ainda precisa passar pelo crivo do PP, que integra uma federação com o União Brasil.A federação União Progressista tinha indicado neutralidade na eleição presidencial, o que poderia fragilizar a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).A campanha de Flávio busca uma mulher para a vice, como parte do esforço para atrair o eleitorado feminino. Pesquisa Datafolha apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, hoje, 50% das intenções de voto entre as eleitoras, enquanto Flávio registra 40% Em abril, Flávio chegou a afirmar que Tereza Cristina era "o sonho de consumo de todo mundo", ao ser questionado sobre quem seria o vice na sua chapa. A ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, contudo, resistia à ideia e indicava que sua intenção era concorrer à presidência do Senado. O mandato dela vai até 2031.No último dia 21, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o acordo com a parlamentar do PP não havia avançado. "Não [houve acordo], ela me disse hoje que é candidata à presidência do Senado, que ela vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela", disse ele, em entrevista à CNN Brasil, após se reunir com a senadora.De acordo com as pessoas próximas à senadora, Tereza Cristina e Flávio se reuniram no início da semana. Ainda há dúvida se o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), aceitará selar um acordo oficial com o PL.Há alguns meses, Ciro via a aliança como provável, mas as negociações esfriaram por atritos nas disputas estaduais e pelas revelações das relações entre Flávio, Ciro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele chegou a sinalizar que a legenda não faria uma composição com o senador para o Planalto.Tereza Cristina é citada há meses como uma das principais cotadas para vice de Flávio, por agregar votos com o eleitorado feminino, o agronegócio e o setor produtivo. Durante as negociações, Flávio passou a chamar Tereza de "Vozinha", como forma de criar uma proximidade com a senadora.

Durante as conversas que travou nos últimos dias com Flávio, Tereza Cristina afirmou que, se a chapa se concretizar, será uma "vice chata" e não figurativa, segundo apurou a reportagem.



As conversas sobre o posto foram retomadas no último fim de semana, quando Flávio voltou a procurá-la. Pessoas próximas da ex-ministra avaliam que o retorno do interesse ocorreu após movimentações de algumas alas partidárias e do agronegócio para lançar Tereza como cabeça de chapa de uma candidatura presidencial. Para reduzir essa possibilidade, o PL teria recomeçado as articulações e aumentado os esforços.



Tereza e Flávio, então, reuniram-se no início desta semana, quando a senadora afirmou estar disposta a aceitar a empreitada e disse que, se a aliança for selada, terá uma atuação ativa como vice. Aliados da senadora ainda temem, no entanto, que o PP crie empecilhos para o acordo, por causa de divergências estaduais com o PL.

Tereza Cristina confirma reunião com Flávio, mas diz não haver nada decidido

Tereza Cristina afirmou não haver "nada decidido" sobre ser vice da chapa presidencial de Flávio. Ela confirmou, porém, que o assunto foi tratado com o senador.



"A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reuniu-se ontem com o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No encontro, produtivo, falou-se, pela primeira vez, sobre a vice-Presidência, mas nada foi decidido", escreveu a senadora em nota nesta quinta-feira.



Ela destacou que a escolha ainda precisa passar por uma avaliação pessoal e pelo aval de seu partido, o PP. "Até porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários", disse.

