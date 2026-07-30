Partidos pedem que o TSE determine a retirada das postagens e que os criadores dos perfis sejam identificadosMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Partido dos Trabalhadores recorre ao TSE para retirar postagens com IA
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