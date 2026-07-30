Ana Paula estava desaparecida desde o último sábado (25) - Reprodução / Redes sociais

Ana Paula estava desaparecida desde o último sábado (25)Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/07/2026 15:29

O corpo da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrado nesta quinta-feira, 30. Ela estava desaparecida desde o último sábado, 25, quando caiu em um rio enquanto fazia uma trilha em Sapopema, no norte do Paraná.

Ana Paula foi encontrada sem vida às 7h10 desta quinta, perto do Poço Preto, ponto em que caiu e foi arrastada pela correnteza. O corpo dela vai passar por exames necroscópicos para determinar qual foi a causa da morte.

A fotógrafa fazia uma trilha com a amiga Ana Carolina Camilo, que também teria se desequilibrado e caído no mesmo local, mas foi encontrada e resgatada no domingo, 26.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fotógrafa foi encontrada com a ajuda de um drone: "As imagens captadas pelo equipamento permitiram localizar o corpo da vítima flutuando no rio".

O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou em entrevista à imprensa que o corpo de Ana Paula será periciado para determinar a causa da morte.

"Agora, o procedimento vai ser feito pela polícia científica para verificar qual a causa da morte, se foi só em decorrência do afogamento ou de algum trauma da queda", disse.