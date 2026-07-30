'Pix Pensão Alimentícia' funciona de forma semelhante ao débito automáticoRafa Neddermeyer / Agência Brasil
'Pix Pensão': Nova lei permite transferência automática de valores
Quantia poderá passar diretamente da conta do devedor para o filho ou responsável legal
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Lula lidera 1º turno e abre vantagem sobre Flávio no 2º, diz pesquisa
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Resolução foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União
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