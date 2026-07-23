Militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de MinasReprodução / Google Street View
Mulher é presa por não pagar pensão alimentícia em MG
Suspeita foi localizada em casa e detida após mandado expedido pela Justiça
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Mortes violentas caem 8,2% no país, mas aumentam em sete estados
É a primeira vez em 13 anos que índice nacional fica abaixo de 20 homicídios por 10 mil habitantes
Idosa morre após passar por cirurgia no lugar de outra pessoa
Jandira Marina Dias Braga tratava câncer e não tinha indicação para operação
Homem morre atropelado por ambulância em SP
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Bebê morre ao ficar com cabeça presa em grade de creche em SP
Criança foi socorrida e levada à UPA Mooca, mas não resistiu
Tarcísio diz confiar nas urnas eletrônicas: 'Me trouxeram até aqui'
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