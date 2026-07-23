Militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas - Reprodução / Google Street View

Militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de MinasReprodução / Google Street View

Publicado 23/07/2026 10:44 | Atualizado 23/07/2026 11:28

Uma mulher de 30 anos foi presa por dívida de pensão alimentícia em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, os agentes se deslocaram até a residência da mulher para cumprir uma determinação judicial.

De acordo com a corporação, os militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas e realizaram a prisão na segunda-feira (20). O valor da dívida não foi informado.

A mulher foi informada sobre a ordem de prisão, não apresentou resistência e foi conduzida. O caso segue com a 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde a ocorrência foi registrada.