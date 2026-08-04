Ator Marco Furlan é preso por suspeita de estupro de vulnerável - Reprodução

Ator Marco Furlan é preso por suspeita de estupro de vulnerávelReprodução

Publicado 04/08/2026 22:55 | Atualizado 04/08/2026 22:59

São Paulo - O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável durante uma festa de aniversário realizada em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (2), e a prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia.

Segundo o boletim de ocorrência, familiares da vítima estranharam a situação ao ouvirem o choro de uma criança de 5 anos. Ao entrarem em um dos quartos da residência, encontraram o ator com a menina e acionaram a Polícia Militar.



De acordo com as investigações, convidados impediram que Marco Furlan deixasse o imóvel até a chegada dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante. Em depoimento à Polícia Civil, o ator alegou que não estava se sentindo bem, entrou no quarto da casa e teria confundido a criança com a própria namorada. A versão apresentada por Furlan será apurada durante o inquérito.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável. Como a vítima é uma criança, a investigação corre sob sigilo.



A Polícia Civil também pediu autorização da Justiça para apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos na residência do ator, com o objetivo de verificar se há elementos que possam auxiliar na investigação.



Conhecido por atuações na televisão, no teatro e em campanhas publicitárias, Marco Furlan permanece preso e à disposição da Justiça. Até o momento, a defesa dele não havia se manifestado sobre o caso.