Ator Marco Furlan é preso por suspeita de estupro de vulnerávelReprodução
De acordo com as investigações, convidados impediram que Marco Furlan deixasse o imóvel até a chegada dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante. Em depoimento à Polícia Civil, o ator alegou que não estava se sentindo bem, entrou no quarto da casa e teria confundido a criança com a própria namorada. A versão apresentada por Furlan será apurada durante o inquérito.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável. Como a vítima é uma criança, a investigação corre sob sigilo.
A Polícia Civil também pediu autorização da Justiça para apreender celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos na residência do ator, com o objetivo de verificar se há elementos que possam auxiliar na investigação.
Conhecido por atuações na televisão, no teatro e em campanhas publicitárias, Marco Furlan permanece preso e à disposição da Justiça. Até o momento, a defesa dele não havia se manifestado sobre o caso.
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