'Isso não tem nada a ver com aquilo que vem depois', alegou Tarcísio sobre vídeo com boné do MagaReprodução
Tarcísio diz que não voltaria a usar boné de Donald Trump
Governador de São Paulo usou acessório do movimento 'Make America Great Again' (Maga) no dia da posse do norte-americano, em 2025
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Mendonça nega remoção de vídeo de Flávio Bolsonaro gerado por IA
Federação do PT havia solicitado que conteúdo fosse retirado das redes sociais; Coligação argumenta que publicação associa partido a facções
Lula lidera nos dois turnos contra Flávio, aponta Genial/Quaest
Em eventual segundo turno, atual presidente venceria filho de Bolsonaro por 44% das intenções de voto a 39%, mostra levantamento
Brasil rebaixa relação diplomática com Argentina
Decisão ocorre após novas ofensas de Milei a Lula; Representação do país vizinho passará a ser realizada por um encarregado de negócios
Ator Marco Furlan é preso por suspeita de estupro de vulnerável
Artista foi detido em flagrante após familiares encontrarem a criança de 5 anos com ele
Brasil repudia revogação de visto de embaixadora nos EUA
Estados Unidos alegaram demora do governo para aprovar a indicação de Trump para representante americano no país
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