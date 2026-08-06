Ciclone-bomba ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempoReprodução / Inmet
De acordo com o instituto, os maiores impactos no País estão previstos para ocorrer entre esta quinta-feira e sábado, 8, principalmente na região Sul. A formação do ciclone favorecerá o avanço de uma frente fria, com possibilidade de ocorrência de tempestades com raios, rajadas de vento e granizo. Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de tempestades severas, especialmente no Sul do Brasil.
Entenda o fenômeno
Os ventos mais intensos devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, onde as rajadas poderão superar 100 km/h em áreas próximas ao centro do ciclone. Na faixa costeira e em áreas da Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também são esperadas rajadas superiores a 60 km/h neste período.
Além disso, a intensificação do ciclone poderá favorecer a formação de linhas de instabilidade e frentes de rajada (ventos fortes e repentinos que se deslocam à frente de uma tempestade) associadas à passagem da frente fria, com destaque para áreas entre o Sul do Brasil e o Paraguai.
Após o afastamento do ciclone para o oceano, o avanço da alta pressão favorecerá a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, provocando queda acentuada das temperaturas, com possibilidade de impactos também em áreas do Centro-Oeste e Sudeste nos dias posteriores.
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