Alfredo Gaspar alega que acusação de estupro se refere a caso vivido por um primo - Câmara dos Deputados

Alfredo Gaspar alega que acusação de estupro se refere a caso vivido por um primoCâmara dos Deputados

Publicado 06/08/2026 07:53

Petistas que participaram da CPMI do INSS avaliam que a decisão de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em escolher, nesta quarta-feira, 5, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como seu candidato à vice-presidente da República foi um "tiro no pé" e sinaliza o isolamento que a campanha enfrenta. Gaspar foi o relator da comissão e teve o relatório, que colocava no rol de indiciados Lulinha, filho do presidente Lula (PT), rejeitado.