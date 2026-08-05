Fux é relator de ação movida pela PGR contra leis que autorizam e regulamentam o funcionamento de bets no Brasil - AFP

Fux é relator de ação movida pela PGR contra leis que autorizam e regulamentam o funcionamento de bets no BrasilAFP

Publicado 05/08/2026 19:18

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que as apostas online (bets) causam "efeitos gravíssimos" . A fala foi feita nesta quarta-feira, 5, no julgamento que discute a constitucionalidade da lei que proíbe a exploração de jogos de azar, como jogo do bicho e caça-níqueis.