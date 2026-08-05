Candidato Renan Santos concedeu entrevista à GloboNews nesta quarta-feira - Reprodução / Google Street View

Candidato Renan Santos concedeu entrevista à GloboNews nesta quarta-feiraReprodução / Google Street View

Publicado 05/08/2026 16:38

Em entrevista à GloboNews, Renan relatou que encontrou a ex-companheira durante a pandemia, após o término do relacionamento, mas negou que os dois tenham mantido relações sexuais naquela ocasião. De acordo com ele, a mulher havia saído escondida de casa por causa das restrições sanitárias e não sabia como explicar a situação aos familiares."A família convence ela a me dar um corretivo. E aí ela faz uma falsa acusação contra mim", declarou. Renan afirmou ter provas de que a mulher telefonou para ele da delegacia, ainda na madrugada, demonstrando arrependimento pelo registro da ocorrência.Segundo o candidato, a mulher deixou São Paulo após o episódio, mas posteriormente retornou ao Estado e retirou a acusação. Mesmo assim, o Ministério Público prosseguiu com o caso, que foi levado à Justiça.Renan disse que, durante o processo, a ex-namorada afirmou que ele não havia cometido o crime e admitiu ter mentido. Segundo o candidato, a mãe da mulher também confirmou a versão e pediu que a filha não fosse punida. "Ela falou: 'O Renan não fez nada, eu errei, eu menti'", relatou.O candidato foi absolvido pela Justiça. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), a própria Promotoria pediu a absolvição após a fase de instrução por entender que não havia provas suficientes para sustentar uma condenação. A informação foi confirmada pelo órgão.