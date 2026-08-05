Flávio Bolsonaro anunciou Flávio Roscoe nesta quarta-feira por meio de um vídeo publicado nas redes sociais - Redes sociais / Reprodução

Flávio Bolsonaro anunciou Flávio Roscoe nesta quarta-feira por meio de um vídeo publicado nas redes sociais Redes sociais / Reprodução

Publicado 05/08/2026 14:33

senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou o empresário Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), como candidato do Partido Liberal (PL) para o governo de Minas Gerais (MG). O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais.