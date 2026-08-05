Flávio Bolsonaro anunciou Flávio Roscoe nesta quarta-feira por meio de um vídeo publicado nas redes sociais Redes sociais / Reprodução
A escolha do PL por uma candidatura própria ocorre após a definição pelo Republicanos de que o senador Cleitinho Azevedo não será candidato. Ao anunciar a candidatura do "xará", Flávio Bolsonaro disse que Roscoe tem "altíssimo preparo e confiança".
O PL aguardava uma definição de Cleitinho sobre uma eventual candidatura ao governo de Minas. O senador liderava as pesquisas de intenção de voto, mas não havia confirmado se concorreria ao cargo. A sigla negou espaço ao parlamentar, ao que ele reagiu reafirmando a pré-candidatura, mas, no fim, cedeu e desistiu de concorrer.
Nos bastidores do partido, o empresário disputou espaço com o ex-deputado federal e ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli, que era defendido pela ala mais ideológica da sigla. Pesou a favor de Roscoe a proximidade com Flávio Bolsonaro.
O ex-presidente da Fiemg colaborou com o plano de governo do senador na candidatura à Presidência.