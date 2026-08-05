Alfredo Gaspar (PL-AL) foi relator da CPMI do INSS - Reprodução / Redes sociais

Alfredo Gaspar (PL-AL) foi relator da CPMI do INSSReprodução / Redes sociais

Publicado 05/08/2026 12:12

O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) será o vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial. O anúncio foi realizado na manhã desta quarta-feira (5), em coletiva de imprensa em Brasília (DF).

A indicação representa uma sinalização para o eleitorado nordestino. Natural de Alagoas, Gaspar tem 55 anos e é ex-promotor de Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do estado. Deputado em primeiro mandato, ele ganhou projeção nacional quando atuou como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS

A escolha de uma chapa "puro-sangue", com integrantes do mesmo partido, ocorre após Flávio não conquistar alianças para as eleições. Na última semana, ele não conseguiu indicar a senadora Tereza Cristina (Progressistas) e a ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos) - as duas siglas declaram neutralidade na corrida presidencial.

Com isso, o pré-candidato teve frustrado o plano de ter uma mulher na vice-presidência. O objetivo de Flávio era melhorar sua aceitação no eleitorado feminino. Segundo pesquisa Datafolha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, em eventual segundo turno, 50% das intenções de voto desse público contra 40% do senador

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci