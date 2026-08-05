Tarcísio participou de uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira - Redes sociais / Reprodução

Tarcísio participou de uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 05/08/2026 14:55

"Recebo muito bem a notícia", afirmou Tarcísio em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O governador destacou a trajetória de Gaspar no Ministério Público e à frente da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.Segundo Tarcísio, a experiência do deputado na área lhe dá "identidade" com um dos temas que considera mais relevantes para a população brasileira, como a atuação na CPI do INSS. "É uma pessoa que vai estar muito focada e dedicada à questão da segurança", declarou.Flávio anunciou Gaspar como candidato a vice depois de PP e Republicanos decidirem adotar uma posição de neutralidade na eleição presidencial. Sem conseguir atrair outro partido para a composição, o senador optou por formar uma chapa exclusivamente com integrantes do PL.Questionado sobre a preferência manifestada anteriormente por Flávio pela escolha de uma mulher, Tarcísio afirmou compreender a intenção, mas defendeu que a prioridade seja a inclusão de políticas efetivas para o público feminino no programa de governo."Eu entendo a preferência por uma mulher, mas acho que o plano de governo tem que ter políticas eficazes direcionadas à mulher", afirmou. O governador citou medidas voltadas à emancipação feminina, à concessão de crédito para empreendedoras e à proteção e à saúde das mulheres.As declarações foram dadas em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reunirem com o ministro das Relações Exteriores do Chile, Francisco Mackenna.