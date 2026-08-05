Tarcísio participou de uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feiraRedes sociais / Reprodução

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Estadão Conteúdo
O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou nesta quarta-feira, 5, a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) para ocupar o posto de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
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"Recebo muito bem a notícia", afirmou Tarcísio em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O governador destacou a trajetória de Gaspar no Ministério Público e à frente da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas.

Segundo Tarcísio, a experiência do deputado na área lhe dá "identidade" com um dos temas que considera mais relevantes para a população brasileira, como a atuação na CPI do INSS. "É uma pessoa que vai estar muito focada e dedicada à questão da segurança", declarou.

Flávio anunciou Gaspar como candidato a vice depois de PP e Republicanos decidirem adotar uma posição de neutralidade na eleição presidencial. Sem conseguir atrair outro partido para a composição, o senador optou por formar uma chapa exclusivamente com integrantes do PL.

Questionado sobre a preferência manifestada anteriormente por Flávio pela escolha de uma mulher, Tarcísio afirmou compreender a intenção, mas defendeu que a prioridade seja a inclusão de políticas efetivas para o público feminino no programa de governo.

"Eu entendo a preferência por uma mulher, mas acho que o plano de governo tem que ter políticas eficazes direcionadas à mulher", afirmou. O governador citou medidas voltadas à emancipação feminina, à concessão de crédito para empreendedoras e à proteção e à saúde das mulheres.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, após Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reunirem com o ministro das Relações Exteriores do Chile, Francisco Mackenna.