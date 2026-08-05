Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista - Reprodução / Rádio Bandeirantes

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpistaReprodução / Rádio Bandeirantes

Publicado 05/08/2026 16:10