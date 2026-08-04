Bolsonaro está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de outubro - AFP

Bolsonaro está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de outubroAFP

Publicado 04/08/2026 16:01

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