Serviço começou a ser ofertado em março deste ano pelo aplicativo Meu Sus Digital - Ministério da Saúde / Divulgação

Serviço começou a ser ofertado em março deste ano pelo aplicativo Meu Sus DigitalMinistério da Saúde / Divulgação

Publicado 04/08/2026 15:23 | Atualizado 04/08/2026 16:16



Sistema Único de Saúde (SUS) ampliou para até 100 mil o número de teleatendimentos mensais a pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas on-line. A iniciativa passa a valer nesta terça-feira (4).

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O serviço começou a ser ofertado em março, com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura.



A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).



Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, o serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).



Dados da pasta indicam que mais de 1 milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de apostas por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.



Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda de controle sobre as apostas.



Dentre os sinais de alerta listados pelo ministério estão:



mudanças no sono, na alimentação ou no humor;

- - mentir para familiares e amigos sobre apostas;

- sentimento de vergonha e culpa relacionados a apostas;

- ansiedade, irritabilidade e inquietação quando não estão jogando;

- uso do jogo como forma de lidar com o estresse ou frustração;

- dificuldade de diminuir ou parar de jogar;

- comprometimento das relações pessoais e profissionais;

- uso intensificado de álcool e outras drogas;

- comprometimento do orçamento pessoal ou familiar devido aos gastos em apostas.

Já os fatores de risco listados pela pasta incluem:



- exposição precoce a jogos de aposta;

- facilidade de acesso a jogos online;

- busca por alívio emocional ou fuga de problemas;

- histórico de transtorno mentais como depressão e ansiedade;

- impulsividade e busca por recompensas imediatas;

- influências sociais e culturais que romantizam o jogo;

- solidão e isolamento social;

- vulnerabilidade social.