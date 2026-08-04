Serviço começou a ser ofertado em março deste ano pelo aplicativo Meu Sus DigitalMinistério da Saúde / Divulgação
A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).
Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor, o serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).
Dados da pasta indicam que mais de 1 milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de apostas por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.
Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda de controle sobre as apostas.
Dentre os sinais de alerta listados pelo ministério estão:
mudanças no sono, na alimentação ou no humor;
- - mentir para familiares e amigos sobre apostas;
- sentimento de vergonha e culpa relacionados a apostas;
- ansiedade, irritabilidade e inquietação quando não estão jogando;
- uso do jogo como forma de lidar com o estresse ou frustração;
- dificuldade de diminuir ou parar de jogar;
- comprometimento das relações pessoais e profissionais;
- uso intensificado de álcool e outras drogas;
- comprometimento do orçamento pessoal ou familiar devido aos gastos em apostas.
- exposição precoce a jogos de aposta;
- facilidade de acesso a jogos online;
- busca por alívio emocional ou fuga de problemas;
- histórico de transtorno mentais como depressão e ansiedade;
- impulsividade e busca por recompensas imediatas;
- influências sociais e culturais que romantizam o jogo;
- solidão e isolamento social;
- vulnerabilidade social.