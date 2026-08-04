Cleitinho disse que vai buscar reunião com Marcos Pereira para viabilizar candidatura - Reprodução / Instagram

Cleitinho disse que vai buscar reunião com Marcos Pereira para viabilizar candidaturaReprodução / Instagram

Publicado 04/08/2026 12:34

senador Cleitinho (Republicanos-MG) afirmou nesta terça-feira, 8, que vai tentar agendar uma reunião com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, para viabilizar a sua candidatura ao governo de Minas Gerais.

Cleitinho falou com jornalistas após ter interrompido a convenção nacional do Republicanos, em Brasília, para pedir novamente a sua indicação ao governo. Na ocasião, Pereira rejeitou o pedido e disse que Cleitinho "ora pensa uma coisa, e cinco minutos depois pensa outra."

O novo pedido de Cleitinho ocorre um dia depois de o senador ter chorado em um vídeo ao anunciar a sua desistência da eleição para governador. Nesta terça-feira, ele disse que não pretende chegar ao ponto de entrar na Justiça.

"Eu vou tentar conversar com ele Pereira", declarou o parlamentar. "Eu vou tentar fazer o Espírito Santo tocar o coração dele", acrescentou. Cleitinho disse ainda que vai tentar uma agenda com Pereira ainda nesta terça-feira.

"Neste momento, realmente, eu não estou bem", declarou, ao se referir à morte do irmão, Matheus, há 15 dias, em razão de uma leucemia. "Minha mãe falou: pode ir que a gente vai te ajudar. E o povo, na hora que eu fiz aquele vídeo ontem, mandou: vem que a gente vai te ajudar. Estou obedecendo agora à minha mãe e ao povo."

Cleitinho também disse que está decidido, mesmo no período de luto. "Se o povo de Minas quer, estou preparado para ser, mesmo sabendo que neste momento ainda eu não estou legal", afirmou. "Mudei de ideia. Você nunca mudou de ideia não?", respondeu à imprensa.