Greve na CPTM causou paralisação de três linhas de trensPaulo Pinto / Agência Brasil
A Justiça determinou que os funcionários mantenham 80% da capacidade dos trens em operação, mas o mínimo não foi cumprido na manhã desta terça-feira, o que causou grande lotação em outras estações em funcionamento.
Devido à greve, a prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de carros. O sistema de ônibus Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situação de Emergência (Paese) foi ativado e os veículos circulam na região das estações afetadas.
Às 7h50, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 412 quilômetros de congestionamento em toda a cidade.
Greve
Entre os pleitos estão a garantia de emprego para 4 mil trabalhadores e o cancelamento da privatização, que consideram pouco transparente e lesiva aos interesses dos paulistas e dos trabalhadores.
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