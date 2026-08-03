WhatsApp já tem mais de 17 mil registros de reclamações por falhas de envio de mensagens e mídias - AFP

WhatsApp já tem mais de 17 mil registros de reclamações por falhas de envio de mensagens e mídiasAFP

Publicado 03/08/2026 20:46

Rio - Usuários relataram falhas ao enviar imagens e figurinhas pelo WhatsApp durante a tarde desta segunda-feira (3). As reclamações começaram a surgir no Brasil por volta de 16h30 e há relatos em outros nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Singapura, entre outros países.

Entre 18h e 20h houve um pico de reclamações identificado pelo site Downdetector, que monitora problemas e quedas de serviços em tempo real. Ao longo do dia foram aproximadamente 19 mil denúncias de falhas no envio de mensagens (62%), uso do aplicativo (32%) e uso do site (3%).

Tá horrível, não consigo mandar nada... Tive que salvar a imagem no Google e mandar pelo whatsapp web — goethe (@mtgoethe) August 3, 2026 Tá horrível, não consigo mandar nada... Tive que salvar a imagem no Google e mandar pelo whatsapp web — goethe (@mtgoethe) August 3, 2026 ">

Usuários de diversos países relataram falhas de funcionamento com pequenas variações de horários. No Reino Unido e na Índia o número de reclamações está em queda desde as 19h. Já em Singapura e nos Estados Unidos o problema começou apenas a partir das 17h, e as queixas ainda são crescentes.

No Brasil, a principal falha apontada está relacionada às mídias e figurinhas. Porém, no resto do mundo a queixa está majoritariamente atrelada à impossibilidade de envio de mensagens.

Até o momento o WhatsApp não se posicionou ou divulgou o motivo do problema. O DIA tentou entrar em contato pelo canal oficial do suporte da plataforma, mas não houve retorno.

Contas bloqueadas



Mais cedo, usuários relatam que tiveram as contas bloqueadas pela plataforma. Ao abrir o aplicativo, uma mensagem era mostrada informando que o perfil está em análise para verificar se seguem os termos de serviço do WhatsApp e que teriam de esperar 24 horas.

Alguns usuários afetados disseram por outras redes sociais que não violaram as políticas da plataforma. Há relatos de que a restrição foi retirada.

Alguns brasileiros disseram pelo X que tiveram as contas desbloqueadas e depois bloqueadas novamente.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna