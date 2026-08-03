Policiais foram acionados e encontraram o suspeito no veículoReprodução / Jovem Pan News
Policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito dentro do veículo. De acordo com a SSP, o motorista dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas, que atravessavam a via.
Maria Goreti Saraiva morreu no local. Nilson Leite Batista chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. De acordo com a SSP, o motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.
Ele foi submetido a exame clínico no Instituto Médico-Legal (IML), que constatou a ingestão de álcool. A perícia foi acionada, e o autor encaminhado ao 31º Distrito Policial (Vila Carrão), onde o caso foi registrado como homicídio.