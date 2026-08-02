Michelle Bolsonaro está internada por causa de um quadro de enxaqueca persistente - Reprodução / Redes sociais

Michelle Bolsonaro está internada por causa de um quadro de enxaqueca persistenteReprodução / Redes sociais

Publicado 02/08/2026 17:13

São Paulo - A assessoria de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou na tarde deste domingo, 2, nas redes sociais, que "ela continua hospitalizada e que, devido à persistência do quadro de cefaleia, hoje foi realizado procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos".

A equipe diz ainda que aguarda novo pronunciamento dos médicos para fornecer informações adicionais.

A nota não menciona especificamente se a ex-primeira-dama deixará de participar da convenção distrital do PL em Brasília neste domingo. A expectativa era de que o evento confirmaria a candidatura de Michelle ao Senado.

A ex-primeira-dama havia publicado no sábado, 1°, que foi internada para realizar exames e investigar um quadro de enxaqueca persistente que dura mais de dez dias.