Michelle Bolsonaro está internada por causa de um quadro de enxaqueca persistenteReprodução / Redes sociais
Michelle Bolsonaro segue hospitalizada após anestesia contra enxaqueca
Informação foi repassada pela assessoria da ex-primeira-dama
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