Flávio Bolsonaro se queixou da prisão do pai - Reprodução / X

Flávio Bolsonaro se queixou da prisão do paiReprodução / X

Publicado 01/08/2026 19:21

São Paulo - O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), comparou neste sábado, 1º, a situação de cárcere de seu pai Jair Bolsonaro — condenado pela tentativa de golpe contra a democracia — ao período durante o Ato Institucional Número 5 (AI-5).

Falando durante a convenção do Partido Liberal (PL) de Santa Catarina, que oficializa a candidatura à reeleição do governador catarinense, Jorginho Mello, Flávio se queixou da prisão de seu pai bem como da proibição pelo judiciário de ter contato com os filhos.

"A família está proibida de ver o próprio pai. Em nenhuma constituição da história do nosso Brasil alguém que perdeu direitos políticos como o presidente Bolsonaro — ainda mais como o presidente Bolsonaro, que perdeu na sacanagem, na farsa, na covardia — ficou também censurado, incomunicável e sem poder ver a sua família", disse.

Flávio disse que nem no fascismo da Itália foi proibido de receber visita no cárcere. Podia enviar cartas para o povo italiano.

"O único momento da história do Brasil, onde alguém que não podia votar nem ser votado, também perdia sua voz, foi no AI-5, tão criticado pelos atuais e falsos defensores da democracia", disse na conversão.

Em seguida, Flávio levou o público presente a cantar em coro "volta Bolsonaro". "Quem tá com saudades do Bolsonaro aí dá um grito: volta Bolsonaro!", disse.

"Pessoal, eu encaro esse momento que o Brasil tá passando como um dos mais perigosos das nossas vidas. Porque a gente não vive mais numa democracia plena. Porque as pessoas que estavam me assistindo aqui na rede social agora, por enquanto, ainda podem criticar um político, pode criticar o governo, pode criticar o Flávio Bolsonaro", disse acrescentando temer que essa liberdade possa acabar.