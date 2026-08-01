Ataque ocorreu na fábrica da Bombril em São Bernardo do CampoDivulgação
Homem mata três pessoas em ataque à faca em fábrica da Bombril no ABC
Agressor foi preso e cometeu suicídio na carceragem de delegacia
Homem mata três pessoas em ataque à faca em fábrica da Bombril no ABC
Agressor foi preso e cometeu suicídio na carceragem de delegacia
Aumento de etanol na gasolina divide opiniões sobre impacto em carros
MPF questiona segurança da mistura; setor prevê redução de custos
Ataque cibernético atinge líderes petistas antes de convenção, diz PT
Federação partidária afirma que alvos tiveram a conta do Instagram fechada por terem recebido um volume massivo de seguidores abruptamente
Sete dos dez agrotóxicos mais vendidos no Brasil são proibidos na UE
Defensivos causam impactos nocivos ao ambiente e às saúdes humana e animal, motivo pelo qual alguns são ilegais no exterior
PSTU oficializa candidatura de Hertz Dias à Presidência da República
Proposta do partido é enfrentar a extrema direita e se colocar como alternativa socialista para as eleições
Lula critica interferência de Trump e Milei nas eleições brasileiras
Presidente disse que enquanto estiver vivo, a extrema direita não voltará a governar o país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.