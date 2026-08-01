Ataque ocorreu na fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo - Divulgação

Ataque ocorreu na fábrica da Bombril em São Bernardo do CampoDivulgação

Publicado 01/08/2026 15:17

São Paulo - Três pessoas morreram em um ataque na fábrica da Bombril em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, na manhã deste sábado, 1º. O crime ocorreu por volta das 5h30 na unidade do bairro Rudge Ramos, localizada no km 14 da Rodovia Anchieta, e foi registrado como triplo homicídio no 2º Distrito Policial da cidade.

O homem era um funcionário de 33 anos terceirizado da empresa TPC. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), ele matou a facadas três colegas de trabalho de 39, 44 e 54 anos.

"Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio", informa a nota.

Nota da Bombril

Em relação ao caso do trabalhador terceirizado da empresa TPC, que na manhã deste sábado (01), dentro das instalações da Bombril, em São Paulo, atacou e vitimou três outros terceirizados, a companhia segue acompanhando a atuação da TPC, junto às famílias, para oferecer assistência e acolhimento necessários ao momento. Adicionalmente informa que o agressor, após a prisão, tirou a própria vida após deixar a fábrica. Em tempo, a Bombril reforça que acionou os órgãos responsáveis, acompanha e colabora com as investigações; e repudia veementemente o ato, se solidarizando com as famílias das vítimas.

Nota da Secretaria de Segurança Pública

A Polícia Civil investiga a morte de três homens, de 39, 44 e 54 anos, ocorrida na manhã deste sábado (1), em uma fábrica no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o autor de 33 anos, entrou em seu ambiente de trabalho e esfaqueou as vítimas, que faleceram. Ele foi conduzido e ficou detido na carceragem do 2º DP de São Bernardo do Campo, onde atentou contra a própria vida. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do suicídio As investigações prosseguirão, por meio de inquérito policial, pela equipe de homicídios, da DEIC de São Bernardo do Campo.

