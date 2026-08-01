Lula reafirmou a soberania nacional diante das tentativas de interferências externas vindas de Trump e Milei Reprodução
Lula critica interferência de Trump e Milei nas eleições brasileiras
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