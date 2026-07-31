Presos escaparam da Penitenciária de Nísia Floresta, cerca de 25 km de NatalReprodução
Onze presos cavam buraco e fogem de prisão no Rio Grande do Norte
Apenas dois deles foram capturados
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Pesquisa mostra Lula na liderança do 1º e 2º turno
Disputa direta mais apertada é contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD)
Flávio confirma que Tereza Cristina aceitou convite para ser vice
Pré-candidato fez declaração quase ao mesmo tempo que PP, partido da senadora, anunciou que manterá neutralidade
Jaques Wagner diz que provará inocência, mas não comenta investigação
Relatório da PF apontou que ex-líder do governo fez 74 ligações para ex-sócio do banco Master
PP anuncia neutralidade, e Tereza Cristina não será vice de Flávio
Senadora teria aceitado compor chapa com filho de Bolsonaro, mas esperava decisão do partido
Ex-sócio do Master tinha lista de presentes para políticos baianos
Augusto Lima teria oferecido garrafas de vinho a Jaques Wagner, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e ACM Neto
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