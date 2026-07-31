Tereza Cristina era uma das principais cotadas para ser vice de Flávio Bolsonaro - Geraldo Magela / Agência Senado

Tereza Cristina era uma das principais cotadas para ser vice de Flávio BolsonaroGeraldo Magela / Agência Senado

Publicado 31/07/2026 11:02

A direção nacional do Progressistas (PP) confirmou nesta sexta-feira, 31, que manterá a neutralidade na eleição presidencial de 2026. Isso frustra a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), que ainda tinha esperança de contar com um apoio formal do partido e também contar com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como vice em sua chapa

"O Progressistas, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos a posição de não convocar Convenção Nacional", começa nota divulgada pelo PP. "A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina."

É a primeira vez que o PP confirma a neutralidade oficialmente, apesar de há dias circular essa decisão.

Na quinta-feira, 30, foram publicadas notícias de que Tereza Cristina teria mostrado disposição em compor chapa com Flávio. A senador, no entanto, disse não haver decisão tomada e que tudo dependeria do PP.

Tereza Cristina é citada há meses como uma das principais cotadas para o posto, por agregar votos com o eleitorado feminino, o agronegócio e o setor produtivo. Durante as negociações, Flávio passou a chamar Tereza de "Vózinha", como forma de criar uma proximidade com a senadora.