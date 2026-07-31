Tereza Cristina era uma das principais cotadas para ser vice de Flávio BolsonaroGeraldo Magela / Agência Senado
PP anuncia neutralidade, e Tereza Cristina não será vice de Flávio
Senadora teria aceitado compor chapa com filho de Bolsonaro, mas esperava decisão do partido
PP anuncia neutralidade, e Tereza Cristina não será vice de Flávio
Senadora teria aceitado compor chapa com filho de Bolsonaro, mas esperava decisão do partido
Ex-sócio do Master tinha lista de presentes para políticos baianos
Augusto Lima teria oferecido garrafas de vinho a Jaques Wagner, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e ACM Neto
'Imagina se fosse filho do Bolsonaro', diz Flávio sobre Lulinha
Senador criticou atuação da Polícia Federal na investigação
PF identifica 74 ligações entre Jaques Wagner e ex-sócio do Master
Segundo investigação, ex-líder do governo teria articulado encontro 'discreto' de Jorge Messias com banqueiro Augusto Ferreira Lima
Lula diz que não usará o cargo para proteger Lulinha
Filho do presidente é investigado pro tráfico de influência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.