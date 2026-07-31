Flávio Bolsonaro afirmou que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidos - Reprodução / Flow Podcast

Flávio Bolsonaro afirmou que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidosReprodução / Flow Podcast

Publicado 31/07/2026 12:35

"Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministra do presidente Jair Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do País. O convite foi feito, ela aceitou e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não", declarou, durante café entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB); e parlamentares do Estado.

Flávio disse que as tratativas não se restringem ao PP e que sua campanha segue dialogando com legendas como o Republicanos. "Enquanto isso, a gente continua em conversa com outros partidos e está aqui do meu lado a Dani, que é do Republicanos. O importante é que a gente está montando um grande time", afirmou, citando Daniella Marques.

O senador ressaltou que aliados da campanha também participam das articulações políticas. "O senador Rogério Marinho (PL-RN) está conversando com várias pessoas, eu converso, a Dani conversa. O nosso time, graças a Deus, é grande, multipartidário. Tenho a convicção de que, independentemente de formalidades partidárias ou não, está todo mundo engajado em resgatar o País", falou.