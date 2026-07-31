Flávio Bolsonaro afirmou que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidosReprodução / Flow Podcast
Flávio confirma que Tereza Cristina aceitou convite para ser vice
Pré-candidato fez declaração quase ao mesmo tempo que PP, partido da senadora, anunciou que manterá neutralidade
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Jaques Wagner diz que provará inocência, mas não comenta investigação
Relatório da PF apontou que ex-líder do governo fez 74 ligações para ex-sócio do banco Master
PP anuncia neutralidade, e Tereza Cristina não será vice de Flávio
Senadora teria aceitado compor chapa com filho de Bolsonaro, mas esperava decisão do partido
Ex-sócio do Master tinha lista de presentes para políticos baianos
Augusto Lima teria oferecido garrafas de vinho a Jaques Wagner, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e ACM Neto
'Imagina se fosse filho do Bolsonaro', diz Flávio sobre Lulinha
Senador criticou atuação da Polícia Federal na investigação
PF identifica 74 ligações entre Jaques Wagner e ex-sócio do Master
Segundo investigação, ex-líder do governo teria articulado encontro 'discreto' de Jorge Messias com banqueiro Augusto Ferreira Lima
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